В суде Костаная вынесли приговор Светлане Бахваловой. Подсудимая наносила граффити на стены зданий в Кокшетау и Костанае.

В надписях содержались контактные данные, где можно приорести наркотики. Приговор — лишение свободы на три года в колонии средней безопасности. Как сказал судья Сатыбалды Оразбай, по данной статье установлен только один вид наказания — лишение свободы. Другой санкции нет

«Ваша вина в совершении тяжкого преступления полностью установлена судом. Законодатель за рекламу наркотиков предусмотрел только лишение свободы. Санкция статьи, по которой вы осуждены, предусматривает наказание от трёх до шести лет лишения свободы. Вину признали. В содеянном раскаялись. На иждевении имеете двух детей. Один несовершеннолетний, другой малолетний. Эти смягчающие обстоятельства повлияли на срок наказания, поэтому суд назначил Вам минимальное наказание — лишение свободы на три года», — обратился к подсудимой судья Сатыбалды Оразбай.

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