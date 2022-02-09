В Костанае мать двоих детей занималась сбытом «синтетики»

С начала года сотрудниками полиции выявлено 43 преступления и правонарушения, связанных с наркотиками.
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Общий вес изъятых наркотиков составил более 3 килограммов.
«7 февраля при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности управления полиции города Костаная по улице Текстильщиков задержана 43-летняя женщина. В ходе обыска квартиры в кухонном шкафу обнаружено и изъято два полиэтиленовых пакета с содержимым порошкообразным веществом. Согласно результатам экспертизы вес изъятых синтетических наркотиков составил 0,41 грамма»,- прокомментировали в департаменте.
Полицией установлено, что задержанная занималась сбытом наркотических средств, проживая при этом с двумя несовершеннолетними детьми.
«В городе Рудном сотрудниками полиции по улице Комсомольской задержан 27-летний мужчина, у которого обнаружено и изъято 6 бумажных свертков с содержимым веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Согласно экспертизы изъятое вещество является наркотическим средством «высушенная марихуана» общим весом более 49 граммов»,- сообщили также в полиции.
По всем фактам проводятся досудебные расследования. Всего с начала года сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 3 кг наркотических средств.
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