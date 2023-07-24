Дочь в тяжёлом состоянии. В Костанае менеджер банка предотвратил совершение мошенничества

В отделение банка обратилась пенсионерка с просьбой оформить ей кредит на достаточно большую сумму. Менеджер банка просчитал сумму займа и сообщил, что банк одобрил займ в полтора миллиона тенге. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Женщина стала звонить по телефону и сообщила неизвестным лицам, какую сумму ей одобрил банк. Менеджер стал расспрашивать клиента об обстоятельствах необходимости займа, но она отказалась сообщать какие-либо сведения. Тогда сотрудник банка сообщил об этом в службу безопасности и полицию. В ходе разбирательств, полицейские установили, что деньги необходимо было перечислить мошенникам, которые сообщили женщине, что ее дочь, которая проживает в России, находится в тяжелом состоянии в больнице.

Во время назначенной встречи для передачи денег, сотрудники полиции на месте задержали 20-летнего дроппера. Как выяснилось, молодой человек искал работу посредством Телеграмм, после чего на него вышли те самые мошенники, которые предложили такой «легкий» вид заработка, с ежедневной заработной платой от 50 до 100 тысяч тенге.

«В такой стрессовой ситуации первое, что приходит в голову, идти и искать деньги. Я даже не подумала перезвонить дочери, так как была очень взволнована. Но благодаря бдительности сотрудников мошенникам не удалось меня обмануть, за что благодарна всем, кто помогал мне в этой ситуации», — отметила женщина.

Департамент полиции Костанайской области в очередной раз предупреждает граждан о внимательности. Мошенники изобретают новые схемы, но и возвращаются, к старым «телефонным» методам. Полиция призывает граждан быть внимательными, не попадаться на уловки мошенников. Необходимо проверять информацию, позвонить близкому человеку и сообщать о таких фактах в полицию.

При этом, полицейские напоминают, что передача денег лицам, за незаконные действия или бездействия, являются уголовно наказуемым деяниям.

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