В Костанае меняют правила выезда скорой помощи к пациентам с хроническими заболеваниями

По закону каждый человек может выбрать поликлинику по своему усмотрению. К примеру, жить в центре, а обслуживаться на КСК в третьей поликлинике.

Но если человеку требуется помощь скорой, которая работает при поликлинике, то может возникнуть долгое ожидание из-за сложных логичестических маршрутов медиков. Поэтому теперь вызовы скорой по четвертой категории будут обслуживать медучреждения ближайшие к адресу. К четвертой категории относят состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического, но при условии, что нет угрозы жизни. В день два экипажа скорой, относящихся к четвертой поликлинике, обслуживают более сорока таких вызовов.

«Сегодня разделяя участки это мы делаем как раз-таки для того чтобы своевременно оказывать помощь. К нам вызов поступает, а машина едет со 2-го Костаная или с КСК. Мы объясняем, но это же человеку не важно. Важно чтобы ему оказали помощь и это делается все для того, чтобы оказывать быстрее помощь», — сообщила главный врач поликлиники №4 Костаная Маргарита Бисенова.

По-новому обслуживать вызовы четвертой категории начнут уже в ближайшее время. Сейчас руководители и заведующие отделами скорой помощи поликлиник продумывают все нюансы и разрабатывают логистические схемы, деля город на участки. Учитывают и те медорганизации, которые имея прикрепленное население не имеют карет скорой помощи.

«У нас есть несколько частных медорганизаций, которые оказывают медицинскую помощь. Вот например, поликлиника №5 и поликлиника №6 вновь открытая. Мы с ними заключаем договора, так как у них немного населения, например в пятой поликлинике вообще нет территориальных участков и у них нет скорой медпомощи при первичке, поэтому мы с ними заключаем договора, ежемесячно выставляем счет со списком пациентов и они нам оплачивает», — отмечает главный врач поликлиники №4.

Медики рекомендуют, прикрепляясь к медорганизации пользоваться не только правом выбора, но и руководствоваться здравым смыслом. Ведь пациенту и самому не удобно добираться от места проживания в поликлинику не в своем районе, и врачам обслуживать такие вызовы сложно.

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