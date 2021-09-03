В Костанае момент ДТП с девочкой попал на камеру видеорегистратора

Запись автомобильного регистратора, сделанная на месте происшествия, передана в редакцию alau.kz.

По словам очевидцев, девочка смотрела в экран смартфона, и начала движение вслед за незнакомой женщиной, которая, увидев красный свет, остановилась на середине дороги. Ребенок же побежал, и был сбит автомашиной, которая двигалась по правому ряду. Полиция изучает обстоятельства происшествия.

«2 сентября в 13:40 на пересечении улиц Абая и Волынова, водитель 1990 года рождения управляя автомашиной Лада-Гранта, совершила наезд на девочку 2010 года рождения, которая перебегала дорогу на запрещающий красный сигнал светофора. В результате ДТП ребенок с различными травмами, был госпитализирован в детскую областную больницу», — сообщил замнчалаьника МПС ДП Костанайской области Виталий Цой.

В связи с началом учебного года с 1-ого по 9-ое сентября в области проводится операция «Внимание, — дети»! Её начали для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, и закрепления навыков поведения на улицах. За предыдущие 8 месяцев в 44 четырех ДТП было ранено 43 ребенка. 6 детей погибло.

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