В Костанае мониторинговые группы начали проверять вакцинированы сотрудники предприятий или нет

В Костанае приступили к работе мониторинговые группы по проверке вакцинации сотрудников предприятий. Алгоритм этих проверок был одобрен в начале сентября на правительственном уровне.

Представители групп проверять будут, в первую очередь, те предприятия, где количество сотрудников более 50 человек и вакцинировано менее 60 процентов персонала первым компонентом вакцины против COVID-19.

«Эти рейды также регистрируются на порта, и бизнесмен может проверить зарегистрирован ли рейд в отношении его или нет. Мониторинговая группа при выезде должна иметь акт проверки, его номер можно проверить через код, законно или нет», — говорит начальник отдела палаты предпринимателей Костанайской области Ренат Давлетпаев.

По словам представителей Палаты предпринимателей Костанайской области, работодатели должны будут предоставить мониторинговой группе списки всех работников, с указанием вакцинированных и сотрудников с документами об освобождении от вакцинации — это ПЦР-исследования сроком не более 7 дней, медотводы и данные переболевших COVID-19 — в течение трех месяцев после выздоровления.

«Мониторинговая группа проводит выборочно. Но не менее 10 процентов от количества работников. Это как делается? Берутся списки и через приложение Ашык проверяют статус, введя ИИН», — уточнил Давлетпаев.

При этом при первых проверках штрафовать предпринимателей не будут. Члены мониторинговой группы проведут разъяснительную работу и дадут время для прохождения вакцинации, после чего вновь посетят предприятие с проверкой. Если же ситуация на предприятии не изменится, то его ждет штраф. Но, отмечают юристы Палаты предпринимателей Костанайской области, бизнесмены могут не согласиться с ним, опротестовав решение в суде.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.