В Костанае мошенница обменяла пенсионеру фальшивые деньги на настоящие

А в одном из сел Костанайской области заезжие аферистки обманули пенсионера. Задержать их удалось в десятках километров от места совершения преступления благодаря камерам, установленным в различных населённых пунктах региона.

В селе Николаевка района имени Беимбета Майлина пара женщин под видом разъезжающих продавцов вошла в дом к одному из местных пожилых жителей. Пенсионер не стал покупать ничего из перечня товаров, предложенного незнакомыми женщинами.

«В ходе разговора женщина попросила потерпевшего разменять купюру номиналом 10 тысяч тенге, после чего покинула дом. Только через некоторое время, внимательно разглядев купюру, мужчина обнаружил, что она не является платёжным средством»,- говорит старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП Костанайской области Хамит Галлямов.

Банкнота была сувенирной. Мужчине повезло, у него оказались бдительные соседи, вовремя установившие на своём доме камеру наблюдения. На её записи, в указанное потерпевшим время визита мошенниц, был виден автомобиль с российскими номерами, на котором женщины уехали. Его удалось отследить и по другим видеорегистраторам.

«Полицейские установили, что данная автомашина последовала сначала в районный центр, а потом в посёлок Тобол. В кратчайшие сроки передвижение и местоположение автомобиля было полностью отслежено и установлено. В нём оказались две разыскиваемые полицейскими женщины, которых опознал потерпевший»,- сказал Хамит Гайламов.

В отношении гастролёрш возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное по предварительному сговору».

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