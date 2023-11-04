В Костанае мошенники используют новую схему для обмана

pixabay.com
21 октября в Северный отдел полиции города Костаная обратилась женщина, которая сообщила о факте мошенничества. Она рассказала, что 21 октября написала сообщение в социальной сети «Ватсап» в группу, в которой публикуются объявление о реализации мяса.
Администратор группы ответила, что в настоящее время ее запрос на приобретение фарша пока не может быть исполнен, так как в наличие его не было.
Позже, ей поступило сообщение с незнакомого номера о том, что она может приобрести фарш еще по более низкой цене, нежели предлагают в группе. Девушка отправила деньги на указанный номер – 13 тыс тенге, но продукта так и не дождалась.
Потерпевшая решила обратиться в полицию.
Сообщение зарегистрировано и по данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество», проводятся необходимые следственные действия.
Полиция в очередной раз обращается к жителям области с просьбой быть бдительными и не доверять сомнительным сообщениям!