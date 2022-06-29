В Костанае мошенники оставили женщину без жилья и денег

Полицейские еще раз напоминают жителям области быть бдительными, не отвечать на телефоны незнакомых лиц, не переводить деньги неизвестным. Мошенники обманным под предлогом купить дом у 76-летней жительницы Костаная завладели денежными средствами в сумме 23 млн. тенге

Пенсионерке позвонили с неизвестного номера и представились сотрудниками полиции. Неизвестный сказал, что у неё на счету имеются деньги и мошенники хотят оформить на нее ипотеку.

«Они спросили, оформляла ли я ипотеку, а я впервые об этом слышу. Зачем мне ипотека, когда есть собственный дом. Незнакомец мне сказал, чтобы я проследовала в банк. Так я и сделала, поверив на слово. Еще и позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции, сообщил что со мной свяжется человек по имени Артур. Через время позвонил этот парень и сказал что он работает в финансовой полиции. Затем он сказал, что будет сотрудничать со мной по поводу моего депозита и будет говорить, что мне делать дальше, чтобы мошенники не сняли с моего депозита деньги», — рассказала пострадавшая женщина.

Жертва мошенников поэтапно следовала всем инструкциям, злоумышленники диктовали ей что делать и что говорить. Ей нужно было снять со своего счета денежные средства в размере 10 000 000 тенге. На руки женщине выдали 6 000 000 тенге.

«Далее получив деньги, она позвонила лжесотруднику и сообщила о том, что деньги у неё. Затем он продиктовал ей адрес, куда она должна поехать, чтобы перевести деньги, что она и сделала. На следующий день пострадавшей снова позвонил этот же незнакомец и сказал, чтобы она снова проследовала в отделение банка и сняла оставшуюся сумму денег и перевела им через терминал», — рассказали в криминальной полиции.

Получив 10 миллионов тенге, мошенники на этом не остановились, придумали новую схему. Они сказали, что её дом выставлен на продажу мошенниками. Чтобы не остаться без жилья, ей необходимо в кратчайшие сроки самостоятельно продать свой дом без какого-либо торга. Сразу же нашелся первый потенциальный покупатель, которому она продала свой частный дом площадью 85 квадратов за 13 миллионов тенге. Деньги с крупной продажи она так же перевела на счет мошенников. Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Стоит отметить, что на сегодняшний день по Костанайской области зарегистрировано 574 интернет-мошенничеств.

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