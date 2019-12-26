В Костанае можно увидеть автобус, за рулем которого Санта Клаус

Сегодня на улицах Костаная появился необычный автобус, украшенный мишурой и снежинками. В канун Нового года в городе запустили «Sunta Bus». Пассажирами праздничного автобуса были дети, для которых организовали несколько остановок. Почувствовать наступление праздника можно было в дороге, детвору развлекали сказочные персонажи, — сообщает alau.kz

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В праздничном настроении юные пассажиры отправились в новогоднее приключение по городу. За рулем маршрутки был настоящий Санта Клаус. Сегодня и завтра он будет возить детей из малообеспеченных семей в музыкальном, украшенном мишурой автобусе. Его помощники — эльфы развлекают пассажиров, как по дороге, так и на остановках, где детей встречают сказочные персонажи.

«Это действительно уникальный проект. В Казахстане нет ему равных. Дети радуются, каждому персонажу они аплодируют. И каждого персонажа ждут, в него верят», — говорит волонтер Анастасия Серикова.

Новогоднее представление организовали старшеклассники школы-лицея № 2. Здесь «Santa Bus» сделал не большую остановку. Хороводы, танцы и селфи с Сантой, детей переполняли эмоции. За время поездки многие успели подружиться.

Организаторы постарались сделать поездку еще и познавательной. На все вопросы новогодней викторины пассажиры нашли ответы.

Завершающей остановкой стал Дворец Спорта, где детей ждал Дед Мороз, который сменил валенки на коньки. Мальчишек и девчонок ждало ледовое шоу и катание на коньках.

Волшебный Santa Bus могут увидеть и другие костанайцы. До 28 декабря включительно с 6 до 8 вечера он будет находиться на площади перед областным акиматом.