Костанайца наказали за корректировку дорожной разметки

Житель Костаная с помощью черной краски закрасил часть сплошной разметки, сделав из нее прерывистую. Такой факт был выявлен полицейскими в городе Костанай.

В пресс-службе ДП Костанайской области отметили, это не единичный подобный случай.

Полицейские установили мужчину, который испортил дорожную разметку.

«Подобное самовольное вмешательство в организацию дорожного движения создает условия для совершения ДТП, которые, как следствие, приносят гражданам значительный материальный ущерб, а в иных случаях причиняют вред здоровью или приводят к гибели людей», — сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. За данное деяние предусмотрен штраф в размере 2 МРП или 6 900 тенге.

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