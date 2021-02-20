В Костанае мужчину сбил «Камаз»

Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 февраля около 17.00
Фото с места аварии нам прислал очевидец.
По его словам, мужчину сбили рядом с остановкой «Пождепо».
К месту прибыли врачи скорой медицинской помощи и полицейские.
О состоянии пешехода ничего не сообщается.
Мы направили запрос в пресс-служба департамента полиции области.
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