В Костанае мужчину сбил «Камаз»

Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 февраля около 17.00

Фото с места аварии нам прислал очевидец.

По его словам, мужчину сбили рядом с остановкой «Пождепо».

К месту прибыли врачи скорой медицинской помощи и полицейские.

О состоянии пешехода ничего не сообщается.

Мы направили запрос в пресс-служба департамента полиции области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.