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В Костанае мужчину сбил «Камаз»

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Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 февраля около 17.00

Фото с места аварии нам прислал очевидец.

По его словам, мужчину сбили рядом с остановкой «Пождепо».

К месту прибыли врачи скорой медицинской помощи и полицейские.

О состоянии пешехода ничего не сообщается.

Мы направили запрос в пресс-служба департамента полиции области.

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