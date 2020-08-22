В Костанае на 7-летнюю девочку напала собака породы «Хаски». В этот момент девочка гуляла со своей собакой во дворе дома. Агрессивный пес на глазах у ребенка пытался разорвать собаку девочки. Позже оказалось, что это не единственный случай, связанный с этой самой «Хаски». Как выяснилось, у собаки есть хозяева, но она до сих гуляет без намордника.

13 августа 7-летняя Кира около 14:00 часов вдоль дома по улице Гашека выгуливала свою собачку породы «Пекинес». По словам бабушки Натальи Гунько, в этот момент из-за угла дома выскочила «Хаски». По- началу собаки дружелюбно поприветствовали друг друга, но через мгновенье «Хаски» схватила «Пекинеса» и начала трепать ее в разные стороны.

«Ребенок пытался спасти собаку. В этот момент к дому подъезжали соседи, они перелезли через забор и только взрослому мужчине, с помощью монтировки, удалось отогнать «Хаски». В результате у нашей собаки была повреждена диафрагма, разорвано легкое. Получила несовместимые с жизнью травмы, ее пришлось усыпить. Кира пережила стресс, у ребенка все руки были в крови, она боится гулять возле дома и до сих пор думает, что ее собака находится в больнице и скоро к ней вернется»,- сказала Наталья Гунько.

По словам Натальи, она написала заявление участковому, так как хозяин » Хаски» не идёт на контакт.

«Как выяснилось, собаку он оставляет у своих соседей, а сам уезжает. За ней никто не приглядывает и она разгуливает по улицам без поводка и намордника. Мы говорили с хозяином по телефоны, вину свою не признает, говорит, что виновата собака. Не говоря уже о компенсации морального вреда и средств, которые были затрачены на покупку и лечение собаки в клинике»,- говорит Наталья Гунько.

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области в ответ на наш запрос, данный факт зарегистрировали в ЕРДР, в настоящее время проводится досудебное расследование, обстоятельства выясняются.

Позже стало известно, что это не первое нападение «Хаски». Камила Салкымбаева накануне выгуливала своего «Йоркширский терьера» на набережной в районе КЖБИ.

«Он был на поводке. И тут я увидела, что на нас бежит собака «Хаски». Я взяла свою собаку на руки. Думала, что «Хаски» с хозяином и сейчас он его заберет. Но она набросилась на нас, повалила меня на землю и прямо из рук вырвала мою собаку, вцепилась в нее зубами и стала во все стороны ее кидать, разгрызла хвост, лапу. Все происходило быстро, я сама не поняла как, но смогла выхватить свою собаку из пасти «Хаски», собиралась быстрее уходить, но она бежала за нами и снова ее вырвала. Когда я смогла высвободить свою «Боню», она была вся в крови, кровь была у меня на руках, везде. Это оказался не первый случай. Меня поражает халатность хозяина, его безответственность. Он знал о первом происшествии и не предпринял никаких мер. Я хочу, чтобы этот человек был наказан и я буду обращаться во все инстанции. Люди должны быть ответственны за своих животных»,- сказала Камила Салкымбаева.

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