В Костанае в котельной произошёл пожар

Информацию о пожаре подтвердили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

На данный момент известно, что пожар локализован.

Более подробную информацию о возгорании нам пообещали дать в ближайшее время.

Напомним, костанайцы пожаловались на отсутствие отопления в районе КЖБИ. В службе 109 Костаная сообщили, что там произошла авария.

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