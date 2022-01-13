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В Костанае в котельной произошёл пожар

Фото ALAU.KZ

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Информацию о пожаре подтвердили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. 

На данный момент известно, что пожар локализован.

Фото ALAU.KZ

Более подробную информацию о возгорании нам пообещали дать в ближайшее время.

Напомним, костанайцы пожаловались на отсутствие отопления в районе КЖБИ. В службе 109 Костаная сообщили, что там произошла авария. 

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