В Костанае в котельной произошёл пожар

Фото ALAU.KZ
Информацию о пожаре подтвердили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
На данный момент известно, что пожар локализован.
Более подробную информацию о возгорании нам пообещали дать в ближайшее время.
Напомним, костанайцы пожаловались на отсутствие отопления в районе КЖБИ. В службе 109 Костаная сообщили, что там произошла авария.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Tags: Алау ДЧС Костанайской области Казахстан Костанай Костанайская область котельная отопление пожар РТН