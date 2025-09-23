На пересечении улиц Тауелсиздик-Касымханова обустраивают новое место отдыха горожан. Напомним, раньше там располагались частные дома. Как оказалось, это подарок областному центру от отечественной строительной компании.

Строится сквер полностью за счет частных инвестиций. К работам здесь приступили в августе.

«Были предложения по локациям именно. Выбрали именно эту локацию, на данный момент возводится аллея. Мы хотим ее сделать, таким, знаете, символом, в виде притяжения, чтобы люди приезжали фотографировались, отдыхали. Локация выбрана не просто, потому что на данный момент здесь самый центр. Там, идет у нас въезд с города, там идет у нас парк», — рассказал коммерческий директор компании Мадияр Жагапаров.

Дома, который здесь находились, строительная компания, прежде чем начать строительство, тоже снесла самостоятельно за свой счет. На сегодня рабочие вычистили всю территорию, идут земельные работы, обустраивают тропинки и уже можно заметить, что форма будущего сквера будет круглая, куда можно будет зайти сразу с трех сторон. Инициаторы обещают, что у аллеи будет своя изюминка.

«Таким образом, будет выглядеть сам проект, то есть полностью идет, будут беседки, также будет постамент, мы хотим сделать такую «силу притяжения» города, такое увековечить что-то, сейчас на данный момент выбираем, что там будет возводиться. Именно связано с историей города. Вообще, в целом парк, будет напоминать историю города, потому что будут лавки идти, возле лавок будут стоять QR-коды, где люди могут отсканировать и посмотреть всю историю города, как город начинался, строился и тому подобное», — поделился планами Мадияр Жагапаров.

Заниматься здесь озеленением будет уже городской отдел ЖКХ. Мадияр Жагапаров отметил, что к середине октября они планируют завершить строительство.

