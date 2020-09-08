В Костанае на ребенка упал кирпич

В Костанае на 10-летнего мальчика упал кирпич. Происшествие случилось 5 сентября, по улице Кобланды батыра, 24. В редакцию Алау обратилась мама мальчика Динара Салмагамбетова.

Со слов Динары, кирпич упал с крыши 5-этажного дома.

«Накануне до происшествия там проходил ремонт крыши. Никаких обозначающих ограничений не было. Ребенок шел днем вдоль дома. Кирпич пролетел прямо между руками и грудью, порвал безрукавку и задел руки. А если бы 5-10 сантиметров ближе, то последствия были бы намного хуже. Я была на работе в этот момент, соседи вызвали скорую помощь. Сделали рентген и наложили гипс»,- говорит Динара Салмагамбетова.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, у ребенка диагностировали закрытый перелом основной фаланги 1 пальца правой кисти.

Динара Салмагаметова утверждает, что подрядчик, выполнявший работы на крыше отрицает свою причастность к данному происшествию.

«Подрядчик вину не признает, никаких извинений я не получала. Говорит, что кирпич упал не с крыши, а с облицовки дома. Якобы на 5 этаже не хватает несколько кирпичей на облицовке. Изначально обломки кирпича были на месте, участковый фотографировал их, а сейчас и вовсе пропали. Цвет кирпича совсем не совпадает с облицовкой»,- сказала Динара Салмагаметова.

У Рахимжана Кожухова, руководителя ТОО «Строй Хоум КВ», есть свой взгляд на произошедшую ситуации. Его подрядная организация, занимается ремонтными работами на крыше дома по улице Кобланды батыра, 24.

«Мама мальчика не стала разбираться, что послужило причиной травмы у ребенка. Она и ее подруга, не дожидаясь следствия, требовали компенсацию. Также есть фото и видео доказательство, что крыша абсолютно чистая, кирпичей там нет. Более того, в тот день, когда произошел инцидент работы на крыше не велись, и не в предыдущий и не на следующий день. Ребенок мог получить травму в процессе игры. Кирпичей даже нет на месте инцидента. Нужно разбираться и доверить это правоохранительным органам. Если на самом деле, то есть необходимость оказать помощь ребенку с травмами»,- говорит Рахимжан Кожухов.

По данному факту мы направили запрос в пресс-службу ДП Костанайской области.

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