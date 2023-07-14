В Костанае на скамье подсудимых оказался главный врач областного центра психического здоровья

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Главврач Костанайского областного центра психического здоровья Владимир Михайленко оказался на скамье подсудимых, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Наш Костанай«.
Его обвиняют по части 1 статьи 361 УК «Злоупотребление должностными полномочиями«, части 5 статьи 385 УК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград«.
Преступление было совершено в группе лиц по предварительному сговору.
Все нюансы правонарушения будут известны после того, как состоится судебное заседание, которое пройдет уже сегодня, 14 июля.
Владимир Михайленкго человек довольно известный в регионе. Всю свою трудовую деятельность, начавшуюся в 1977 г, посвятил здравоохранению.
Награжден орденом «Cлава Казахстана», медалями Гиппократа, «Қобыланды батыр», знаками «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігіне», «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау қызметкерлері кәсіподағының үздігіне».