В Костанае на скамье подсудимых оказался главный врач областного центра психического здоровья

Главврач Костанайского областного центра психического здоровья Владимир Михайленко оказался на скамье подсудимых, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Наш Костанай«.

Его обвиняют по части 1 статьи 361 УК «Злоупотребление должностными полномочиями«, части 5 статьи 385 УК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград«.

Преступление было совершено в группе лиц по предварительному сговору.

Все нюансы правонарушения будут известны после того, как состоится судебное заседание, которое пройдет уже сегодня, 14 июля.

Владимир Михайленкго человек довольно известный в регионе. Всю свою трудовую деятельность, начавшуюся в 1977 г, посвятил здравоохранению.

Награжден орденом «Cлава Казахстана», медалями Гиппократа, «Қобыланды батыр», знаками «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігіне», «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау қызметкерлері кәсіподағының үздігіне».

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