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В Костанае на время ремонта перекроют одну из улиц — акимат

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В связи с проведением среднего ремонта ул. Гоголя в Костанае с 13 по 14 мая  будет перекрыта проезжая часть в границах ул. Баймагамбетова до ул. Алтынсарина и от ул. Алтынсарина до пр. Абая, — проинформировала пресс-служба городского акимата.

Проезд будет закрыт для всего автотранспорта, кроме маршрутных автобусов и специального транспорта (скорая, пожарная, машины полиции). Просим автолюбителей заранее планировать свои маршруты.

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит свои извинения за причиненные временные неудобства.

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