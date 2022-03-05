В Костанае начала работать первая ассоциация поддержки ОСИ

Которые приходят на смену ПКСК. Туда смогут обратиться все, кому нужна помощь в бухгалтерских и юридических вопросах, там же расскажут, как наладить управление домом и как его обслуживать. Офисы для поддержки объединений собственников имущества планируют открыть в разных районах города.

Сегодня в Костанае перешли к ОСИ всего лишь 80 домов, это 10% от общего числа многоэтажек. В отделе жилотношений акимата города рассказали, что при переходе на новую форму домоуправления, у жильцов возникает много вопросов и трудностей. Чтобы помочь желающим присоединиться к ОСИ, была создана специальная ассоциация поддержки.

«Председатели объединились, они поняли, что работать одним очень трудно. Председатели объединились и создали ассоциацию, чтобы лучше взаимодействовать с местной властью. Помогать друг другу. Это ассоциация начала работать, город мы примерно поделили на 6 частей, условно. В районе Береке открыли офис»,- говорит специалист отдела жилищных отношений Сайлау Асылбаев.

В ассоциацию могут обратиться все желающие, и все услуги будут оказаны бесплатно. Сайлау Асылбаев отмечает, что в основном люди, которые выдвигают себя в качестве председателя, это те, кто неравнодушен к проблемам дома, но зачастую они не подкованы в юридических или бухгалтерских вопросах. А в ассоциации поддержки эти услуги окажут бесплатно.

«Тормозит процесс боязнь людей — перейти на новую форму, они все привыкли работать по старой схеме. То есть они оплачивают, но так как практика показала те дома, которые перешли на ОСИ у них улучшение идет на домах. Они видят куда их деньги собираются, у них идет экономия денег. Они собирают сбор целевой на счет своего дома. Один дом — один счет»,- рассказал руководитель сервисной компании Дархан Ардабаев.

Если жильцы одного из многоквартирных жилых дома примут решение перейти к ОСИ, то можно обратиться в ассоциацию. Тут дадут список необходимых для этого документов. Здесь же при ассоциации можно будет найти и сервисные компании, с которыми можно заключить договор на обслуживание дома.

«Мы на настоящий момент мониторим ситуацию, которая происходит у нас при проведении реформы и наблюдаем ряд трудностей с которыми сталкиваются председатели ОСИ. То есть это ведение бухгалтерии, ведение сервисных организаций, юридические вопросы. Мы все видим, и помогаем. И хотим пригласить председателей действующих»,- говорит руководитель еще одной сервисной компании Руслан Досанов.

Всего в Костанае планируется открыть такие офисы ассоциации поддеркжки ОСИ в шести районах города. Вступление в ассоциацию не требует никаких взносов. В районе Береке офис уже начал свою работу.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.