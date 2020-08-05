Не смотря на то, что учебный год начнется дистанционно, школы все равно проверят на готовность к приему учащихся. Государственная комиссия уже вышла на проверки и намерена завершить их до 15 августа, передает alau.kz

С сегодняшнего дня в Костанае началась приемка школ к новому учебному году. 16-ю школу решили проверить одной из первых. Для ее директора это хоть и волнительно, но он уверен — все пройдет отлично.

«Готовы к приемке школы на 100 процентов. Мы готовы и к отопительному сезону, и противопожарные условия созданы и санитарно-эпидемиологические условия все соблюдаются. Закупили средства индивидуальной защиты – это маски, перчатки, антисептики. То есть школа 100-процентно готова к новому учебному году»,- рассказал директор средней школы № 16 Ильяс Ельжасов.

Бесконтактный санитайзер — безусловная новинка школы. Один такой аппарат стоит 27 тысяч тенге. В школе их установят сразу 10 штук и расположат на каждом этаже. В использовании вещь довольно простая, но она смогла удивить даже членов проверяющей комиссии.

Проверяющие осмотрели пищеблок, проверили сроки годности огнетушителей и посетили каждый уголок школы. Такой детальный осмотр предстоит пройти каждой городской школе и детскому саду. Всего до середины августа проверят 66 организаций образования.

«Одним из первых требований является наличие акта готовности к отопительному сезону. В прошлом году ряд организаций не успели, просто забыли и не получили. Также это лабораторные испытания электрооборудования. Это сопротивление изоляции, контур заземления, от молнии защита и так далее. То есть очень много моментов, которые должны в каждой организации сделать»,- пояснил Евгений Терентьев, заведующий сектором отдела образования акимата города Костанай.

Самое главное для детей в школе — не только получить знания, но и сохранить здоровье. Гос.комиссия делает акцент на партах. Уровни столешницы и сиденья должны отвечать росту ребенка. На мебели есть цифра, которая соответствует отметке на шкале ростомера. Ребенок измерит свой рост и сядет за правильную парту.

«Зачастую наши руководители просто забывают и поэтому дети садятся на парты одного роста. Из-за этого развивается сколиоз»,- поделился Евгений Терентьев.

Сейчас кабинеты заполнены партами в привычном порядке, но уже скоро их расставят по принципу шахмат, чтобы сократить их число в два раза. Так они и будут дожидаться учащихся из дежурных групп. Ведь первую четверть большинство школьников проведут дистанционно. Возможность прийти в школу есть лишь у начальных классов.

«По предварительному опросу 90 процентов родителей начального звена готовы отправить детей в дежурные группы»,- сообщил директор 16-й школы.

Ближайшие две недели комиссия будет проверять по 6 учебных организаций ежедневно. Все нарушения, которые найдут, нужно будет устранить до конца приемки, то есть до 15 августа. Процедуры проверки в этом году избегут лишь те детские сады и школы, где до середины осени будет проводиться капитальный ремонт. Среди них 4, 6 и 17, 19 школы, а также детский сад № 27.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.