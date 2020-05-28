В Костанае началась проверка качества ремонтируемых дорог

Насколько качественно в Костанае ремонтируют дороги? Ответ на этот вопрос пытаются узнать антикоррупционное ведомство и специалисты национального центра дорожных активов. На ремонтируемых улицах они берут пробы асфальта и в случае нарушений, подрядчика призывают их исправить за свой счёт, передает alau.kz

Вот таким способом в Костанае снова начали проверку дорог. Специалистов национального центра качества дорожных активов и антикоррупционной службы интересует, всем ли требованиям соответствует дорожное полотно. Первым проверке подвергся участок по проспекту Назарбаева. Здесь подрядчик ТОО «ВАН» проводит средний ремонт дороги. На недавно обновленном полотне специалисты в шахматном порядке берут 6 кернов, то есть проб. По техническим условиям толщина слоя должна быть 5 см. Замерив пробу линейкой, стало ясно, этому нормативу проба соответствует. Толщина оказалась 5,2 см. Но вот для дальнейшего обследования уже нужно специальное оборудование. Поэтому все пробы после взятия отправляются в лабораторию.

«Там мы определяем коэффициент уплотнения именно смеси и водонасыщение образца. То есть именно, то, что нормируется. Для каждого типа, марки смеси идет нормативный документ, по которому расписаны пределы по грансоставу. То есть сколько щебня того должно быть, отсева, вот в этом порядке», поделился инженер по строительству Национального центра качества дорожных активов по Костанайской области Владимир Завалий.

Проверка в лаборатории занимает три дня. Но что, если пробы не соответствуют требованиям?

«Если данные керны не будут соответствовать предъявляемым требованиям, то мы будем выносить рекомендации по устранению этих нарушений подрядчику. Устранить он должен все нарушения за свой счет. То есть здесь заинтересован как сам акимат, так как это их зона ответственности. Заинтересованы и мы как орган, который пытается сделать качественнее услуги, предоставляемые нашему населению», — рассказал первый заместитель руководителя Департамента агентства РК по противодействию коррупции по Костанайской области Данияр Смагулов.

Улицы, где проверяется качество дорог, выбирает местный отдел ЖКХ. Сейчас это те участки, которые готовятся к сдаче в эксплуатацию. Помимо проспекта Назарбаева, за день были взяты пробы еще на улице Заря и Восточная в районе посёлка Киевский. Но зачастую качество дорог, отремонтированных год, два назад оставляет желать лучшего. Поэтому антикоррупционщики указали, что жители могут отправлять свои замечания по некачественному ремонту на официальные аккаунты ведомства в соцсетях. Кстати, специалисты уже выделили несколько наиболее частых нарушений, которые встречаются во время ремонта. Среди них толщина покрытия.

«Где-то температура не выдерживается, допустим, самой смеси. То есть он должен закатываться не менее 100 градусов по Цельсию. А бывает, что асфальт уже остыл, а они его еще катают. А если до этого момента не закончат уплотнение, соответственно смесь уже не будет уплотнена. То есть в смеси будут поры, соответственно будет туда вода попадать, в последующем пойдут разрушения», — пояснил Владимир Завалий.

Кроме того, что подрядчик обязан устранить все нарушения, он также должен залатать все дыры, которые остаются после взятия проб, отметили специалисты. Проверять дороги будут на постоянной основе, вплоть до окончания сезона их ремонта.

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