В Костанае началась вакцинация против гриппа

Костанайские поликлиники приступили к плановой вакцинации против гриппа. В этом году они смогут привить больше людей, чем обычно, благодаря дополнительному закупу вакцин. Медики также отмечают, что угроза новой волны коронавируса, уже начинает провоцировать больший поток людей, желающих получить прививку от гриппа, передает alau.kz

В Костанае начали прием пациентов, которые желают получить прививку против гриппа. Вакцинация в этом году стартовала с 15 сентября, то есть на 2 недели раньше обычного срока. И, по словам врачей, уже сейчас можно проследить, что отреагировали на нее больше людей, чем в прошлом году.

«В нашей поликлинике, к примеру, за вчерашний день уже прошло 58 человек, которые получили прививки. Вчера был случай, когда пришла бабушка, и она говорит: «мне по возрасту положено». То есть ей 65 лет, и она сказала, что раз ей 65 лет дайте вакцину, буду прививаться. То есть сейчас люди более ответственно стали относиться к своему здоровью»,- поделилась заведующая отделением в поликлинике № 4 Рита Бахтин-Шин.

На желание получить вакцину от гриппа смогла повлиять опасность новой волны коронавируса. Врачи сообщают, что получить прививку против гриппа в этом году стало намного важнее. Ведь в условиях пандемии может произойти наслоение заболеваний друг на друга и это может повлечь серьезные осложнения для здоровья. Надежды на противогриппозную вакцину возлагают и сами люди, ожидающие в очереди во врачебный кабинет.

«Я считаю, что защитит, конечно. Это же много значит. Грипп уже не опасен будет. Мы вот 3-й год вакцинируемся – нам понравилось. Мы не болели. Без осложнений, без всего. Знаете, в легкой форме – почихали и все. То есть ни температуры, ничего не было. Все нормально»,- рассказала посетительница поликлиники Вера Ивановна.

В этом году в Костанайской области закупили 96 тысяч вакцин от гриппа. Это число больше прошлогоднего, и оно позволило увеличить план прививаемых для поликлиник. К примеру, в 4-й поликлинике медики получили порядка 6 тысяч вакцин против 4 тысяч в 2019 году. Ими будут бесплатно прививать людей из групп риска.

«Это дети дошкольного и школьного возраста; беременные 2 и 3 триместра; взрослые и дети, состоящие с хроническими заболеваниями, то есть на Д-учете; лица старше 60 лет. И лица, которые находятся в государственных учреждениях. То есть это детские дома, интернаты»,- перечислила Рита Бахтин-Шин.

Вакцину от гриппа эти люди смогут получить в течение двух месяцев, то есть до 15 ноября. Для тех, кто по тем или иным причинам не сможет самостоятельно прийти в поликлинику, будут работать мобильные группы. Медики, состоящие в них, уже начали посещение таких пациентов на дому, чтобы поставить им прививку от гриппа.

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