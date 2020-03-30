В Костанае начали дезинфицировать улицы и остановки

В Костанае усилили санитарные меры. С сегодняшнего дня все улицы и остановки города обрабатываются специальным дезинсекционными средствами. На это из местного бюджета было выделено почти 6,5 млн тенге. Но это не единственная мера. Со специальной обработкой власти зашли в несколько подъездов города. Оказалось, что там были контактные лица, которые нарушили домашний карантин, сообщает alau.kz

Это сотрудник компании, которая специализируется на дезинсекции. В оранжевом обмундировании, вооружившись специальной установкой, он обходит этаж за этажом. Сегодня он обрабатывает подъезд в доме, по улице Тауелсиздик 135/1. Сюда его направили местные власти, а следят за работой сотрудники департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг. Причиной стало нарушение режима домашнего карантина костанайцем, который контактировал с зараженным коронавирусом.

«По оперативным данным этот подъезд был посещен гражданином, который находился на карантине, на домашнем карантине. Он нарушил режим. И вот мы сейчас с целью предупреждения коронавируса проводим обработку этого подъезда. У нас есть порядка трех адресов на сегодня. Мы их сегодня обработаем»,- говорит главный санитарный врач Костаная Алмат Байкенов.

По другим адресам тоже были контактные, которые не усидели дома и решили прогуляться. Это Гагарина 112 и Карбышева 90. Там точно также из аппарата распылялось обеззараживающее средство. Как пояснил Алмат Байкенов, опасный вирус может жить на поверхности около 6 часов, поэтому очень важно все обработать.

«Состав дезинфецирующее средство, которое непосредственно влияет на вирусы.Там хлорная смесь в соответствующей концентрации, которая влияет на ситуацию. Остальные подъезды по мере поступления заявок и по мере изменения снэпидситуации будут обрабатываться силами ПКСК и акимата. Сейчас с эпидфонда будут выделяться средства, которые они должны будут освоить, найти подрядчика»,- сказал Алмат Байкенов.

Похожую картину сегодня можно было увидеть и на улицах города. Пока по Костанаю разъезжала машина с громкоговорителем и сообщала о мерах безопасности, 6 подрядных организаций начали обработку самих улиц и 430 остановок города. В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог пояснили, что такая процедура станет ежедневной. Из местного бюджета на обработку города было выделено почти 6,5 млн тенге.

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