В Костанае стартовало распределение домов, построенных по программе индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Эти здания возведены за счет бюджетных средств, а земельные участки под ними предоставляются очередникам бесплатно. Однако за сами дома необходимо внести оплату.

По словам корреспондента Алины Альмишевой, в новом микрорайоне Кунай расположены 124 дома — одно- и двухэтажные.

«Площадь каждого превышает 100 квадратных метров, а участки в среднем по 8 соток. Все дома подключены к инженерным коммуникациям и оснащены индивидуальными котлами отопления», — рассказала она.

Стоимость жилья составляет от 26 до 32 миллионов тенге. Ознакомиться с домами можно лично: специалист дежурит по адресу 17 квартал-1 по будням с 9:00 до 18:00, а по субботам — с 10:00 до 13:00.

По информации акимата, в очереди на получение жилья по ИЖС в Костанае зарегистрировано около 40 тысяч человек, однако, как отметил аким города Марат Жундубаев , цифра не отражает реальную картину.

«Если 40 тысяч стоят в очереди, ожидали большой поток людей. Но этого не произошло. Это говорит о том, что очередь неактуальна и на деле намного меньше», — пояснил он.

По данным акимата, 25 человек уже выразили желание приобрести дома, из них 18 — через банки второго уровня, а остальные — за наличный расчет.

«Важно, чтобы все дома были заселены до зимы. Они не должны стоять пустыми, ведь это бюджетные средства. Эти деньги должны вернуться в бюджет до конца года», — подчеркнул Марат Жундубаев.

Кроме того, продолжается распределение 1668 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Получить подробную информацию можно, обратившись в Айкомек (109) или во фронт-офис по адресу ул. Алтынсарина, 128.

