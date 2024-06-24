В Костанае начали ловить должников по налогу на транспорт и алиментщиков

Сотрудники прокуратуры и частные судебные исполнители вышли в совместный рейд. На сегодня сумма задолженности костанайцев по налогу на транспорт и алиментам превысила 900 миллионов тенге. Для начала стучат в двери злостных неплательщиков, и с должниками пытаются договориться, если разговоры не помогают, заинтересованные органы прибегают к крайним мерам.

В гости к должникам по алиментам и налогам на транспорт наведались сотрудники прокуратуры, судебные исполнители и налоговики. Они пришли в квартиру к мужчине, который имеет долг по налогу на транспорт в размере 400 тысяч тенге. Должник отмечает, что не оплачивал свой долг, так как не был официально трудоустроен. Новую работу он уже нашел, и пообещал оплатить полную сумму в течении двух месяцев.

«Ежемесячно прокуратурой города проводятся такие мероприятия. Они дают положительные результаты. По сегодняшний день в доход государства имеется задолженность более 900 миллионов тенге. Из них взыскано уже 160 миллионов тенге»,- говорит старший прокурор Костанайской городской прокуратуры Айнур Балабаева.

Айнур Балабаева отмечает, что самым действенным способом воздействия на должников остаются рейдовые мероприятия. Выходят заинтересованные органы в них регулярно, раз в месяц. Объезжают сначала самых злостных неплательщиков, пытаются договориться, дают определенный срок, если оплата не происходит, то уже принимаются жесткие меры. Если это долг по налогу на транспорт, автомобиль могут забрать на штраф-стоянку.

«По налоговой задолженности, если должник работает официально, предоставляет справку с места работы и выписку со счета. Судебный исполнитель отправляет постановление на работу, с места работы удерживаем 50% от заработной платы, 50% должник получает на руки», — объяснил частный судебный исполнитель Ерик Амангельдиев.

Сотрудники налоговой отмечают, что если у жителей города есть какие-либо вопросы по образованию налоговой задолженности, или необходимо получить сверку, то можно обратиться в управлении государственных доходов, по адресу Мауленова, 21, по будням, с 9:00 до 18:30.

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