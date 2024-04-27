В Костанае начали наносить дорожную разметку

На этой неделе в областном центре подрядчики из Астаны начали наносить дорожную разметку на проезжей части. Объём по договору — 100 тыс. кв. метров. На эти цели из бюджета выделили 213 миллионов тенге.

Охватить работами специалисты планируют весь город. Появилась разметка уже по улице Тауелсиздик и Баймагамбетова. Кстати, работы на улицах первой и второй категорий будут проводить два раза за сезон.

«Участки определяются по интенсивности движения. То есть, где машин очень много соответственно там мы и наносим разметку. Далее мы уже переходи на третью категорию дорог. Сейчас то, что мы нанесли, я думаю, что через пару месяцев мы опять мы продолжим. Но, опять же будем смотреть по состоянию нанесенной разметки», — говорит заведующий сектором отдела ЖКХ Костаная Алтынбек Кайратулы.

Как отметил Алтынбек Кайратулы, срок гарантии обычной краской — 3 месяца. Он напомнил, что в прошлом году по проспекту Абая впервые была внедрена разметка из термопластика. На него гарантия идет больше — до полугода. Поэтому было принято решение нанести именно термопластик уже на нескольких улицах Костаная.

«Разметка в любом случае каждый год будет обновляться. Потому, что краска теряет свои свойства. На Абая например, мы нанесли термопласт, и она хорошо себя зарекомендовала, и она стоит. Если мы красим обычно краской разметочной, а есть технология термопласт, которая на Абая. Также планируем термопласное нанесение продолжить и на других участках, порядка 24 тысяч квадратов на это у нас заложено», — сказал специалист.

В городском отделе ЖКХ отметили, что в основном наносить дорожную разметку будут вечером и ночью, чтобы не создавать заторы на дорогах. А вот трассировкой, то есть отбиванием линий, подрядчик будет заниматься днём.

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