Вопрос повышения цены на питание для школьников начали обсуждать в Костанае

ria.ru
В Костанае начали обсуждать вопрос повышения цены на горячее питание для школьников.
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Это происходит ежегодно перед проведением конкурса среди поставщиков. Связано это прежде всего с ростом цен на продукты.
«Особенно те продукты, которые используются в приготовлении блюд в столовых школ города Костаная — картофель, мука, сахар, яйцо, мясо соответственно, растительное масло и так далее. Поэтому сейчас мы рассматриваем и такой вопрос, что стоимость будет повышаться с нового года», — объяснила руководитель сектора отдела образования Костаная Татьяна Степанова.
Напомним, что в этом году стоимость горячего питания увеличилась в апреле. Тогда обед школьника подорожал сразу на 60 тенге. И вместо двухсот шестидесяти тенге, родители стали платить триста двадцать. А если в семье несколько учеников, то это существенно бьёт по карману. Предприниматель Лариса Хоменко занимается огранизацией питания не первый год. Женщина объясняет ежегодный рост цен тем, что в стоимость питания входят не только продукты.
«Цена на питание складывается в первую очередь конечно это продукты. Потом транспортные расходы, то есть доставка продуктов. Затем это ком.услуги, потому что мы оплачиваем все коммунальные услуги — это вода, и свет, и отопление, аренда, затем зарплата», — сообщила предприниматель Лариса Хоменко.
Цена горячего обеда пока не утверждена. Но рост ожидают не более чем на пять-семь процентов. Есть отдельные категории учащихся, для которых питание будет по-прежнему бесплатным. К слову, в некоторых регионах страны, все ученики начального звена получают горячее питание за счет бюджетных средств. В Костанайской области пока такой вопрос не рассматривается.
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