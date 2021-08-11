В Костанае начали отключать горячую воду

В районе КСК уже отключили горячую воду. Но появится ли она в домах в срок, установленный теплокомпанией, пока неизвестно. Дело в том, что в данный момент ведётся масштабный ремонт магистарльного газопровода «Караталы — Рудный», который не обойдет стороной Костанай, а без газа котельные запустить не смогут.

Опрессовка в городе уже началась. В районе КСК горячую воду отключили в понедельник, по срокам горячее водоснабжении в домах должно появиться 20 августа. Но теплокомпания предупреждает, что может скорректировать график осенней опрессовки из-за ремонта на сетях газовиков.

«Планируемый пуск горячей воды это 20 августа. Но данный срок может быть скорректирован ввиду того, что в адрес ГКП «КТЭК» поступило письмо АО «КазТрансГазАймак» газоснабжающая организация областная, что с 16 по 30 августа запланировано проведение регламентных работ на магистральном газопроводе, в связи с этим будет приостановлена подача газа на наших котельных»,- сообщает зам.главного инженера ГКП «КТЭК» Нурлан Кошеков.

Областной филиал АО «КазТрансГаз Аймак» из-за ремонта на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный» с 16 августа по 30 августа прекратит оказывать услуги в Рудном и нескольких селах области. Кроме того, поставку прекратят для коммунальных предприятий. Так как котельные КТЭК работают на газу, из-за его отсутствия нагревать воду будет невозможно. Поэтому горячую воду подключат по окончанию работ газовиков. Всего же в городе сегодня без горячей воды остаются 182 дома.

«На данный момент у нас отключено 15 жилых домов в районе военного городка, в связи с капитальным ремонтом магистрали № 19. И отключены у нас район КСК 167 домов в связи с опрессовкой тепловых сетей данного района», — рассказывает Нурлан Кошеков.

Завершить ремонтные работы в районе военного городка планируют 25-27 августа, но запустят горячую воду по завершению работ газовиков. Если сроки ремонта газопровода будут перенесены, КТЭК уведомит потребителей о запуске горячего водоснабжения.

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