В Костанае начали работать фонтаны

Из 24 подключили уже 20, а на остальных пока проводят пуско-наладочные работы. В этом году на их обслуживание и ремонт выделили почти 35 миллионов тенге. Как сообщили в городском отделе ЖКХ, всего в городе имеется 24 фонтана, все они находятся в исправном состоянии. Запустили в работу пока не все, а только 20, на остальных сейчас проводят пуско-наладочне работы. В этом году, как и в прошлом, текущим содержанием фонтанов занимается ТОО «СтройДвор». К обслуживанию они приступили 1 мая.

Пока стоит ветренная погода, полюбоваться фонтами не получится — их не подключают. Четыре плавающих фонтана, которые находятся на реке Тобол, будут подключать еще позже, приблизительно к 20 мая, когда окончательно наступят теплые дни. Также в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства отметили, что фонтаны созданы для того, чтобы их созерцать, а вот купаться и мочить ноги в них нельзя, так как оборудование фонтанов — фонари и погружные насосы находятся под высоким напряжением. Кроме того, вода в фонтанах не проточная, она циркулирует по кругу. Для того, чтобы там не развивались микрофлора и она не цвела, обслуживающая организация добавляет в нее химические вещества.



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