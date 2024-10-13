В Костанае начали строить четвёртый православный храм





Первый кирпич в основание нового православного храма заложили 1 октября в микрорайоне Северо-Западный — недалеко от автобусной остановки «Автомойка „Фреш“». Церемонию посетили священнослужители, жители города, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр и монахи с греческого острова Корфу.

«Мы получили разрешение от государственной власти, чтобы воздвигнуть ещё один храм, о котором просили люди», — сказал митрополит Александр.

Храм посвятят иконе Божией Матери «Спорительница хлебов», благословляющей труд хлеборобов. Когда он примет первых прихожан, пока неизвестно. Строительство рассчитывают завершить в ближайшие годы.

Для жительницы Костаная Натальи Посуконько закладка первого кирпича стала важным событием. Она надеется увидеть храм построенным и приходить туда на службы.

Новый храм станет четвёртым православным храмом в областном центре. До этого последний новый храм — Константино-Еленинский собор — открылся в Костанае более 20 лет назад. Также в городе действуют Свято-Никольский храм и храм Архангела Михаила.

В последние дни собор Константина и Елены работал круглосуточно: горожане приходили поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского, привезённым с острова Корфу. У собора выстраивались очереди, к святыне приезжали верующие из Костаная и других населённых пунктов.

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