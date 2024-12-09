В Костанае начались новогодние конкурсы. Об этом сегодня на совещании сообщил заместитель акима Костаная Мажит Шуленов.

«Проведённый в прошлом году конкурсы на лучшее новогоднее оформление получили большой отклик у костанайцев. В текущем году конкурс «Лучшее новогоднее оформление Костаная» среди объектов бизнеса, государственных организаций и среди собственников жилья направлены не только на создание праздничной новогодней атмосферы, но и привлечение жителей Костаная, представителей общественности и организация всех форм собственности к благоустройству, а также к надлежащему содержанию территорий города. В этом году среди дворов будут определены в номинациях «Лучшее зиммнее мероприятие во дворе», «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура», «Лучшее зимнее оформление двора». Соответствующие всем критериям получат главный приз «Лучший зимний двлор», — сообщил заместитель акима Костаная Мажит Шуленов.