В Костанае начато строительство приюта для бездомных животных

Пока на участке ведутся подготовительные к установке забора работы. Идея открыть общежитие для четвероногих у Людмилы Берестовой появилась давно. И вот сейчас, заручившись поддержкой единомышленников, она приступила к ее реализации. Участок, на котором построят приют, принадлежит председателю фонда «Сердце чистейшей породы» Людмиле Берестовой.

Найти землю в аренду под приют оказалось проблематичным. Узнав, для чего — арендодатели попросту отказываются сдавать территорию. Построить планируют вольеры на улице для собак и теплое здание — для щенков и котят, кошек и ослабленных животных. Второй дом в общей сложности здесь смогут обрести более трехсот животных.

«Пока у нас очень ограниченное количество места, мы планируем этот приют для животных, которые нуждаются в экстренной помощи — это животные сбитые, травмированные, покалеченные, замерзшие, больные и так далее. Но потом, да мы планируем это организовать как базу для тотальной стерилизации животных города Костаная», — говорит Людмила.

Общая стоимость проекта более тридцати пяти миллионов тенге. Однако сейчас собрана лишь малая часть. В середине августа фонд стал членом Международной ассоциации защиты животных при ООН, там обещали помочь финансово. Надеются и на помощь костанайцев.

«Кроме финансовой помощи нам остро необходимы строительные материалы для вольеров и если есть такие люди, которые на волонтерской основе готовы помочь нам возвести их, то это прекрасно. Я думаю, что возможность сделать доброе дело в нашей жизни ценится больше, чем деньги», -говорит Людмила.

На сколько растянется по времени строительство пока неизвестно. Ведь осуществляться оно будет на сборы пожертвований неравнодушных костанайцев, ну ив принципе жителей всего региона. Известно на сегодняшний день точно одно, что до конца этого года забор вокруг будущего приюта будет поставлен.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.