В Костанае начинают курсировать дачные автобусы

Информацию распространила служба «Айкомек».
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ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная» сообщает, что дачные маршруты начнут курсировать с 15 апреля .
- с 15 апреля по 1 мая в выходные дни.
- с 1 мая каждый день (понедельник выходной)
- 42 маршрут будет курсировать с 1 мая.
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