USD 449.74
EUR 488.91
RUB 5.39
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. В Костанае начинают курсировать дачные автобусы

В Костанае начинают курсировать дачные автобусы

Vinkmag ad

Информацию распространила служба «Айкомек». 

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная» сообщает, что дачные маршруты начнут курсировать с 15 апреля .

  • с 15 апреля по 1 мая в выходные дни.
  • с 1 мая каждый день (понедельник выходной)
  • 42 маршрут будет курсировать с 1 мая.

Читайте также: Цены ниже. Из Костаная в Россию будут вновь ходить автобусы

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Сбербанк и АРРФР опубликовали совместное заявление
Следующая новость

Невостребованные депозиты в ликвидируемых банках переведут в ЕНПФ