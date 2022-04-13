В Костанае начинают курсировать дачные автобусы

Информацию распространила служба «Айкомек».

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная» сообщает, что дачные маршруты начнут курсировать с 15 апреля .

с 15 апреля по 1 мая в выходные дни.

с 1 мая каждый день (понедельник выходной)

42 маршрут будет курсировать с 1 мая.

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