ГКП «Костанай-Су» доводит до сведения потребителей услуг предприятия, что на предприятии проводится работа по сокращению водоразборных колонок в Костанае.

Водопроводные колонки по улицам Костаная, где имеется капитальный водопровод, будут демонтированы.

«В связи с вышеизложенным ГКП просит владельцев частных жилых построек получить разрешение — технические условия на подключение к городским сетям водопровода и провести водопровод в дома, так как согласно строительным нормам и правилам РК для установки водоразборной колонки требуется обоснование, то есть водоразборная колонка устанавливается там, где отсутствуют централизованные сети водопровода», — сообщили в «Костанай-Су».

Цель работы, пояснили на предприятии, состоит в сокращении потерь воды и обеспечении жителей индивидуальной жилой застройки централизованным водоснабжением. Работа по сокращению количества водоразборных колонок проводится для предотвращения фактов хищения воды, устранения случаев несанкционированных автомоек, недопущения очагов инфекционных заболеваний.

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