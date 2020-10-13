В Костанае начнут проводить новый вид операции

Хирурги городской больницы приступят к выполнению операций без разреза на кишечнике и желудке. Лапароскопию этих органов хотят внедрить уже в этом году, передает alau.kz

Мастер-классы по лапароскопии различных внутренних органов в Костанае стали проводить все чаще. Вот и на этот раз для медиков нашей области читает лекцию профессор из медицинского университета Караганды — Кайрат Шакеев. Он прилетел в наш город еще вчера, и до конца этой недели будет делиться с нашими врачами опытом в проведении сложных операций желудочно-кишечного тракта.

«Эти технологии для молодых, начинающих хирургов в Костанае новые. Поэтому моя задача их ознакомить с этими технологиями. Такие мастер-классы у нас не первые. Они выполнялись и ранее. Костанай – не первый город. Задача нашего университета делиться опытом со всеми хирургами республики. Даже есть проект с выполнением международных мастер-классов на территории республик Средней Азии»,- рассказал Кайрат Шакеев, профессор кафедры хирургических болезней медицинского университета Караганды.

Перенимают опыт хирурги региона на базе Костанайской городской больницы. Здесь врачам предстоит сначала прослушать курс лекций. Затем они увидят, как профессор проводит живые операции без разрезов в стенах костанайской больницы. Ну, а закреплять полученные знания медикам предстоит на макете, который для них специально доставят из другого региона. К концу обучения врачам предстоит пройти контроль и получить сертификаты о прохождении мастер-класса.

«Конечно же, очень интересный мастер-класс. Любой хирург в Костанайской области старается провести операцию лапароскопически. Это очень полезно для больного. Практически на следующий день он начинает уже ходить, встает на ноги и послеоперационный период очень небольшой получается. И соответственно косметические и послеоперационные дефекты развиваются все меньше»,- поделился Рамиль Абдуллаев, слушатель курсов, врач-хирург Рудненской городской больницы.

Но лапароскопию на кишечнике и желудке в Костанае пока не проводят. Однако благодаря приглашенным специалистам из Караганды, ситуация обещает измениться уже в ближайшее время.

«У нас техническая база подготовлена. У нас есть прекрасное оборудование. Теоретически, практически мы готовы. Мы планируем с этого года начинать эти операции уже самостоятельно. Пока это на базе нашего отделения. То есть наши специалисты будут делать эти операции, потому что это достаточно специфические операции и требуют хорошего уровня подготовки»,- сообщил Айдар Ракишев, заведующий проктологическим отделением Костанайской городской больницы.

Опыт проведения лапароскопии на других органах, у специалистов городской больницы есть. Подобные операции в Костанае начали проводить еще в 1997 году. А потому здесь ожидают, что обучение, проводимое для медиков в эти дни, пройдет успешно.

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