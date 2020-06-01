В Костанае наградили врачей и полицейских, которые несли службу на блокпостах

Полицейских и врачей, несших службу на блокпостах региона, чествовали сегодня в областном центре. Многие отмечены почетными грамотами акима Костанайской области, некоторым вручены памятные подарки. Медики и сотрудники органов внутренних дел рассказали, как научились жить и работать в полевых условиях и как за время усиленной службы приобрели новых друзей, сообщает alau.kz

Фельдшер больницы района имени Баимбета Майлина Азамат Асимов, заступил на работу на блокпосту Аят, на границе Казахстана и России почти три месяца назад. Мужчина говорит, что согласился на это с радостью, так как защищать здоровье людей — это его призвание. Жена Азамата тоже медик и она очень переживала за мужа. Но, как говорит фельдшер, все сотрудники блокпостов соблюдали необходимые правила безопасности. Кроме того, дома его ждали четверо детей.

«Дети конечно.Сутками работаешь, тяжело. Домой приходишь, а дети скучают, звонят. Но, всё ради населения»,- говорит фельдшер больницы района имени Б. Майлина Азамат Асимов.

Основные трудности, говорит Азамат, были в самом начале, когда ещё не была закрыта граница. В сутки приходилось проверять по 150 человек. Потом стало легче, да и привыкли люди ко многим трудностям.

«Трудности есть конечно. Как никак это не ЦРБ. В вагончике сидишь, одеваешь костюм, даже в жаркую погоду. Ну, пережили. В начале никто не хотел анкеты заполнять. Все швырялись. Потом объясняешь человеку, если нормально, то понимают всё»,- сказал Азамат Асимов.

Полицейский Асхат Баденов на блокпосту, граничащем с Актюбинской областью Камыстинском районе, дежурил по 12 часов, но говорит, что трудно не было.

«Нам выделили частный дом в виде гостиницы, мы там проживали. Были все условия, хорошие условия. Питание трехразовое. Сами не готовили. Всё было за счёт акимата. Все водители относились с пониманием, всё было без происшествий»,- рассказал старший инспектор собр ДП Костанайской области Асхат Баденов.

Руководство полиции и области решили поощрить тех, кто работал на 26 стационарных и 27 мобильных блокпостах. Ежедневно на них было задействовано 265 полицейских и более 100 медицинских работников. Как отметил заместитель акима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов, эти люди работали в любых условиях, и во время урагана, и в период проливных дождей.

«В некоторых районах у нас более 100 миллиметров осадков выпало. Несмотря на все эти погодные условия, сотрудниками здравоохранения, так и департамента внутренних дел, выполнялись их функциональные обязанности. Я сегодня хочу от имени акима области Архимеда Мухамбетова, поблагодарить вас за ту работу, которую вы сделали, делаете, несёте эту службу»,- сказал заместитель акима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов.

Работу и службу медиков и полицейских отметили почетными грамотами акима региона. Некоторым были вручены наручные часы с символикой МВД. Отмечено более 40 человек, но Гауез Нурмухамбетов предполагает, что поощрения ожидаются и в будущем. Ну, а сами побывавшие на постах люди, отмечают, что за время вынужденной работы успели приобрести новых друзей.

«Среди пограничников много друзей сейчас, все хорошо общаемся, друг другу звоним, узнаём. Мы были в течение 20 дней вместе»,- рассказал Асхат Баденов.

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