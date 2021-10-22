В Костанае найдено тело 25-летнего пропавшего без вести жителя СКО

21 октября в Управление полиции г.Костанай поступило сообщение от 49-летней жительницы Петропавловска Северо-Казахстанской области с просьбой оказать содействие в поисках ее сына, который 18 октября уехал в Костанай и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

На розыск мужчины был ориентирован личный состав, поиски осуществлялись совместно с волонтерами.

22 октября около 10.30 часов сотрудником Северного отдела полиции УП города по улице Лермонтова за гаражами обнаружен труп 25-летнего ранее без вести пропавшего.

По результатам экспертизы смерть наступила в результате механической асфиксии при повешении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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