В Костанае найдено тело 25-летнего пропавшего без вести жителя СКО

21 октября в Управление полиции г.Костанай поступило сообщение от 49-летней жительницы Петропавловска Северо-Казахстанской области с просьбой оказать содействие в поисках ее сына, который 18 октября уехал в Костанай и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
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На розыск мужчины был ориентирован личный состав, поиски осуществлялись совместно с волонтерами.
22 октября около 10.30 часов сотрудником Северного отдела полиции УП города по улице Лермонтова за гаражами обнаружен труп 25-летнего ранее без вести пропавшего.
По результатам экспертизы смерть наступила в результате механической асфиксии при повешении.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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