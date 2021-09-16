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В Костанае найдено тело пропавшего месяц назад пенсионера

factum.kz

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Волонтёры поискового отряда «Дос» распространили информацию о гибели 73-летнего жителя Костаная. 

По информации пресс-службы ДП Костанайской области, назначена экспертиза, по результатам которой будет принято законное решение. Экспертиза определит причину смерти.

Бакиткали Баимбетов пропал 17 августа. Он вышел на прогулку в парк и пропал.

Родные, полиция и волонтеры разыскивали пожилого мужчину.

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