В Костанае найдено тело пропавшего месяц назад пенсионера

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Волонтёры поискового отряда «Дос» распространили информацию о гибели 73-летнего жителя Костаная.
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По информации пресс-службы ДП Костанайской области, назначена экспертиза, по результатам которой будет принято законное решение. Экспертиза определит причину смерти.
Бакиткали Баимбетов пропал 17 августа. Он вышел на прогулку в парк и пропал.
Родные, полиция и волонтеры разыскивали пожилого мужчину.
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