В Костанае намерены закрыть три заведения, которые регулярно нарушали режим карантина

В Костанае власти намерены временно закрыть три увеселительных заведения, хозяева которых являются злостными нарушителями карантина. Однако сделать это оказалось не так-то просто – суды пока не готовы рассматривать иски о приостановлении деятельности субъектов бизнеса. Ситуацию обсудили на Совете по защите прав предпринимателей Костанайской области.

Первые иски уже поступили в Специализированный межрайонный экономический суд и вызвали массу вопросов.

«Мы считаем, что в данном случае отсутствует гражданского-правовой спор, влекущий за собой определенные юридические последствия для сторон. То есть заявления органов санэпиднадзора о приостановлении и запрещении деятельности субъектов не могут быть рассмотрены в рамках ГПК. Факты нарушений требований санитарных норм относятся к категории административных правонарушений», — считает судья СМЭС по Костанайской области Айнур Танирберген.

Судья Специализированного административного суда Елена Лымарь в свою очередь утверждает, что ст. 425 КоАП РК, по которой в САС рассматривают дела, не предусматривает данный вид взыскания.

«Выходить за рамки своей компетенции мы не можем. В данном случае мы видим один выход – проводить проверку уполномоченному органу, выносить предписание. И уже при повторной проверке, выяснив, что предписание не устранено, направлять в суд заявление по ст. 462 ч. 3, где предусмотрено приостановление деятельности», — предложила Елена Лымарь.

По словам судей, у них также возникают вопросы к сотрудникам санэпидслужбы, которые готовят документы по фактам нарушений саннорм. Зачастую материалы приходят неполные: нет свидетельских показаний, видеозаписей, также имеются нарекания по процессуальным моментам.

«Мы сейчас не участвуем в составе мониторинговых групп, информацию собирают местные исполнительные органы, органы полиции. Мы работаем уже на стадии рассмотрения административных дел. Для меня было открытием то, что суд не рассматривает вопрос о приостановлении деятельности субъектов. Это была инициатива областного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции. Мы считаем, что такие заведения, которые неоднократно нарушают карантинный режим, играют огромную роль в распространении инфекции. Если выполнять все требования, которые были озвучены, это займет очень много времени», — выступил главный санврач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев.

Как отметил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов, «Атамекен» всегда призывает предпринимателей работать без нарушений санитарных норм.

«Мы считаем, что к злостным нарушителям необходимо применять какие-то меры, чтобы не страдал добросовестный бизнес. Тем более сейчас обсуждается вопрос открытия субъектов бизнеса даже в тех регионах, которые находятся в «красной зоне». Естественно, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Что касается приостановления деятельности, такое решение нужно принимать максимально взвешенно. Необходимо прежде всего решить проблему правоприменительной практики, которую сегодня затронули суды», — отметил он.

Еще один вопрос, который до сих пор стоит остро – огромные штрафы за мелкие нарушения в области санэпиднадзора. По словам председателя Совета по защите прав предпринимателей Костанайской области Владимира Шакуна, НПП давно заявляет о необходимости градации штрафов в зависимости от характера правонарушения. Однако штраф для малого бизнеса до сих пор составляет 638 000 тенге.

«Другой вопрос, почему судьи не используют при вынесении постановлений понятие малозначительности деяния. Это могло бы стать выходом из ситуации, пока не решится вопрос с градацией», — заметил Владимир Шакун.

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