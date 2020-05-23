В Костанае нарушители карантина убегали и прятались от сотрудников СЭС

22 мая в ходе рейдовых мероприятий, проводимых мониторинговой группой, специалистами контроля качества и безопасности товаров и услуг, полицейскими и сотрудниками акимата был выявлен ряд нарушений в областном центре, сообщает пресс-служба Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.

Очередная кальянная под названием «Сhop Chop» работала и принимала посетителей, но…за закрытыми дверями. Мониторинговая группа попыталась попасть в заведение, однако дверь им открыли спустя некоторое время.

Как оказалось, в заведении имеется «черный ход», через который все посетители успели ретироваться. О том, что в кальянной было многолюдно, подтверждал плотный дым, стоящий стеной и несколько десятков молодых людей, которые успели выйти и находились на соседней улице. Завидя участкового инспектора, они поспешили скрыться на припаркованных здесь же автомобилях.

Также нарушение санитарных норм и карантинных мер выявлено сотрудниками СЭС в кафе «Simpl Day».

Согласно Постановления главного санитарного врача Костанайской области, кафе работают только на вынос и доставку, однако здесь, несмотря на запрет, клиенты ужинали за столиком кафе. Кроме того, сами работники кафе находились без масок и перчаток.

Мониторинговой группой проведена беседа с администраторами данных заведений, вручены уведомления. Было разъяснено, что режим ЧП снят, но карантин продолжает действовать. Все нарушения повлекут за собой наказание административного характера. Штрафы по статье 462 ч.3 КоАП РК не малые – от 200 до 400 МРП.

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