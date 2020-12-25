USD 419.89
EUR 511.85
RUB 5.62
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. В Костанае нашлась пропавшая девочка

В Костанае нашлась пропавшая девочка

Vinkmag ad

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено местонахождение Семеновой Эвелины.

Подросток находилась у знакомых, с ней все в порядке. Сотрудниками ювенальной полиции города проведена профилактическая беседа, материалы будут переданы для рассмотрения на комиссии акимата города.

Девочка ранее не уходила. Характеризуется положительно.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Правила допуска в детсады детей, не получивших плановые прививки, утвердили в РК
Следующая новость

Какие ограничения будут действовать в выходные дни в Костанайской области