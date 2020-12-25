В Костанае нашлась пропавшая девочка

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено местонахождение Семеновой Эвелины.

Подросток находилась у знакомых, с ней все в порядке. Сотрудниками ювенальной полиции города проведена профилактическая беседа, материалы будут переданы для рассмотрения на комиссии акимата города.

Девочка ранее не уходила. Характеризуется положительно.

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