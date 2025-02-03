План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» Костаная с отключением потребителей частного сектора и спальных районов на 3 февраля.

С 3 по 7 февраля 2025 года с 10:00 до 18:00 — ТОО «Голд Барс» по ул. Кооперативная 62. Частный сектор: ул. Кооперативная 67-85, ул. Комарова 12-40, 19/1-19/20, 40/1-40/11, ул. 5 Декабря 82/2-82/12, 66-90, 62/1-62/10, 64/12-64/18,

4 февраля с 10:00 до 18:00 — РГУ (Учреждение № 76) КУИС МВД РК,магазин «Продукты», ИП Искендиров. Спальный сектор: ул. Сералина 34, ул. Хакимжановой 118а. Частный сектор: ул. Джангильдина 1-34, ул. Садовая 9а-32, 28/1-28/31, 26/2-26/36, ул. Комарова 51-63, ул. Хакимжановой 112/-112/2, ул. Сералина 27-73.

5 февраля с 10:00 до 18:00 — магазин «Аджедан», ТД «У Петрухи», ТД «Woltmen», АЗС «Гелиос № 5». Спальный сектор: 7 мкр. дом 4,8,8а,9,12,9/1.

5 февраля с 10:00 до 18:00 — Народный банк по ул. Ворошилова 3/2, ИП Фоменко, ИП Демисенова. Спальный сектор: ул. Ворошилова 3/1,3/2.

с 6 по 10 февраля с 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Промбаза 1-8

7 февраля 2025 года с 10:00 до 18:00 — кафе «Рандеву» по ул. Энергетиков 29/9. Частный сектор: ул. Энергетиков 29/1-29/9, 14-35,35а,, 27/2-27/12, ул. Тухачевского 21-35,21/1-21/2, 19/2.

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