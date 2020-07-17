В Костанае ни одного. В области зарегистрировано 53 случая заражения коронавирусной инфекции

В области зарегистрировано 53 случая заражения коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
Из них 36 в городе Аркалык, 6 в городе Рудный. Также COVID-19 подтвержден у жителей Амангельдинского района — 2, Жангельдинского района- 1, в Мендыкаринском и Костанайском районе выявлено по 3 случая и в Узункольском – 2.
Все пациенты обследованы по самообращению с признаками ОРВИ, как контактные с ранее заболевшими КВИ.
Во всех случаях устанавливается круг контактных лиц, проводится работа по их изоляции. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
На сегодняшний день в Костанайской области зарегистрировано 1798 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 867.
COVID-2019 в Казахстане
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