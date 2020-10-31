В Костанае новое отделение для больных с поражением Covid-19 сдано в эксплуатацию

Новое инфекционное отделение на 200 коек для больных с поражением Covid 19 сдано в эксплуатацию . В новый современный стационар уже госпитализированы первые пациенты. Больница начала работу.

Как рассказал главный врач Костанайской областной больницы Юрий Моисеев, особенность данной больницы в том, что при внешнем виде она не впечатляет объемами, размерами.

«Не производит впечатления крупного лечебного учреждения, а впечатляет её начинка. Дело в том, что она напичкана современным, высокотехнологичным оборудованием. В частности, там очень интересная система вентиляции. Она позволяет в ряде помещений создавать положительное и отрицательное давление, чтобы не подвергнуть персонал и больным возможности дополнительного заражения. Внутри в красных зонах есть зоны чистые, куда может персонал уйти передохнуть, заняться ведением документации. То есть много таких технических находок», — сообщил Юрий Моисеев.

Что касается обеспечения кислородом. Оно централизовано. 8 тонн кислорода будет заливаться в цистерну. И потом подаваться пациентам, нуждающимся в этом основном лекарстве.

«Утилизация отходов также уникальна. Существует специальная обеззараживающая система — измельчитель отходов. Для того, чтобы не навредить окружающей среде. Для пациентов, которые находятся на хроническом гемодиализе и пострадали от коронавируса, уникальна система водоочистки для проведения гемодиализов. Она подведена к реанимационной койке, пациента не надо куда-то перемещать»,- рассказал главврач облбольницы.

Основное — приемное отделение. Тут же в шаговой доступности находятся аппараты КТ, рентген. В палатах по 2-3 койки. В палатах светло, тепло. Подведена очищенная вода для питья. Она течет из крана.

В перспективе здесь возможно разместить до 200 пациентов.

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