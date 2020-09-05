В Костанае новорожденных назвали Саммит и Богиня

В Костанае родители дали новорожденной девочке необычное и редкое имя — Богиня. Об этом на своей странице в Instagram сообщила Региональная служба коммуникаций, передает Tengrinews.kz.

С начала года в областном центре родилось 2724 малыша. Среди самых необычных имен новорожденных есть также Рухсары и Саммит.

Самыми распространенными именами среди костанайцев стали Малика, Валерия, Мирон, Глеб и Ансар.

Также в последний месяц в городе наблюдалось рождение большого числа двойняшек.

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