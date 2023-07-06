В Костанае новые коммунальные тарифы пойдут на увеличение зарплаты сотрудников этих предприятий

В Костанайской области коммунальные предприятия повышают свои тарифы, чтобы увеличить зарплаты своим сотрудникам. При этом государство берет на себя затраты на ремонт их инфраструктуры. Таким образом, уже с 1 июня стала дороже питьевая вода и канализация в Костанае, сейчас рассматривается заявка от тепловиков, ожидается и увеличения тарифа на электроэнергию.

В Костанайской области проблему износа коммунальных сетей решают за счет бюджета. Только в этом году на ремонт выделено 22 млрд тенге. А вот повышать зарплаты работникам коммунальной сферы, которая сейчас ниже средней по стране на 30-50%, будут за счет увеличения тарифов. Как отметили в областном департаменте по регулированию естественных монополий, в рамках этой работы они уже утвердили повышение тарифов абонентам «Костанай- Су».

«Ранее тариф средне отпускной был 171 тенге, сейчас — 177 — это отклонение 3,5 процента. Для населения ранее было 73,34 за кубический метр в настоящий момент с первого июня по «Костанай-су» — 77 тенге за метр кубический, для прочих организаций – было 294, в настоящий момент 308 тенге за метр кубический», — рассказал Акан Ташпанов, руководитель Департамента по регулированию естественных монополий по Костанайской области.

Что касается электроэнергии, то пока в департамент ТОО «КЭЦ» не обращался, но тарифы по передаче электрической энергии ТОО «МРЭТ» и ТОО «ЭПК Форфайт» уже изменились. Тариф для «Межрегионэнерготранзит» увеличен на 0,80 тенге, а для ТОО «Форфайт» — на 2,06 тенге.

«Мы ожидаем, что КЭЦ выйдет с заявкой в июле. У нас есть месяц на рассмотрение и, возможно, ввод в 1 сентября стоимость электрической энергии будет изменена с учетом передающих организаций и введения нового единого поставщика электроэнергии. Хотелось бы заверить, у нас достаточно сдержанные подходы по тарифообразованию, поэтому резкого скачка, роста на тарифы для потребителей не будет, возможно, где-то в пределах 10-15 процентов», — пояснил Ташпанов.

Помимо этого, в департаменте рассматривается заявка ГКП «КТЭК». Решение по ней примут уже 10 июля. При этом новые тарифы на тепло начнут действовать, возможно, уже с 15 июля. Примерное увеличение составит 10 процентов. Заявки на увеличение тарифов подали так же ТОО «Житикаракоммунэнерго» и ГКП «Затобольская ТЭК».

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