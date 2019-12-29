В Костанае «обчистили» кафе и магазин

По улице Чехова, 106/2 мужчина проник в подсобное помещение кафе и похитил продукты питания. Подозреваемый установлен сотрудниками полиции. Информацию в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Ведется досудебное расследование по статье 191 Уголовного кодекса «грабеж».

По улице Урожайная в одном из магазинов 35-летний житель областного центра с холодильника открыто похитил 6 бутылок различных напитков на сумму более 6000 тенге.

Сотрудниками патрульной полиции злоумышленник установлен по «горячим следам». По данному факту проводится расследование по статье Уголовного кодекса «Грабеж».