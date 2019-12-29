Домой Новости В Костанае «обчистили» кафе и магазин

В Костанае «обчистили» кафе и магазин

От
Наталья Луговская
-
1188
0

По улице Чехова, 106/2 мужчина проник в подсобное помещение кафе и похитил продукты питания. Подозреваемый установлен сотрудниками полиции. Информацию в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. 

Ведется досудебное расследование по статье 191 Уголовного кодекса «грабеж».

По улице Урожайная в одном из магазинов 35-летний житель областного центра с холодильника открыто похитил 6 бутылок различных напитков на сумму более 6000 тенге.

Сотрудниками патрульной полиции злоумышленник установлен по «горячим следам». По данному факту проводится расследование по статье Уголовного кодекса «Грабеж».

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА