В Костанае обкатывают новую практику штрафования предпринимателей

Во внимание прокуратуры и департамента госдоходов попали те, кто проиграл иски по признанию сделок с контрагентами недействительными в течение последних трех лет, сообщает inbusiness.kz

Эксперты Палаты предпринимателей Костанайской области провели исследование, которое показало, что в период с 2018 по 2020 год судами Костанайской области было рассмотрено 300 исков органов госдоходов к предпринимателям о признании сделок с контрагентами недействительными.

Как рассказали руководители предприятий, нередко у них на руках были все документы, подтверждающие факт совершения сделки и поставки товаров. Однако в судах во внимание брали лишь то, что у контрагента не было в декларации данных о совершении сделки. В результате многие иски были проиграны, решения судов вступили в силу, и органы госдоходов доначислили предприятиям суммы налогов. В Палате предпринимателей признают, что многие выполнили решение суда, чтобы продолжить работу.

Однако в 2020 году в налоговые органы поступили представления от прокуратуры, согласно которым в исках о признании сделок недействительными были обнаружены правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 278 Административного кодекса РК – занижение сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Как отмечают предприниматели, эта законодательная норма работает: за последние три года к ответственности по этой статье привлекли 56 субъектов бизнеса. По информации представителей Палаты предпринимателей, особенность применения ст. 278 Административного кодекса РК в том, что она применима только по результатам проверок.

«Органы госдоходов начали возбуждать дела по ст. 278 адмкодекса и в отношении предпринимателей, которым были доначислены налоги по результатам признания сделок недействительными. Мы считаем, что это не совсем верно. В данном случае иски о признании сделок недействительными были инициированы по результатам камерального контроля. К тому же после вступления в силу решения суда предприниматель предоставляет дополнительную налоговую отчетность и оплачивает налог. Между тем в ст. 211 Налогового кодекса РК прямо указывается, что при предоставлении дополнительной отчетности выявленные налоговым органом по результатам камерального контроля суммы налогов подлежат внесению в бюджет без привлечения налогоплательщика к ответственности», – подчеркивает заместитель директора Палаты предпринимателей Костанайской области Самат Садвакасов.

В Палате предпринимателей считают, что сегодня компании вынуждают оплатить налог по признанным недействительными сделкам повторно, но только в виде штрафа.

Был проведен анализ судебных решений по признанным недействительными сделкам с контрагентами. Итоги показали, что если всех этих предпринимателей привлекут к ответственности по статье 278 Административного кодекса РК, то сумма штрафов составил около 7 млрд тенге. Главным образом, речь идет о крупных компаниях, которые вынуждены будут оплатить штраф в размере 80% от доначисленного налога.

Примеры уже есть. Компания из Костаная проиграла органам госдоходов иск по признанию сделки с контрагентом недействительной на сумму 60 млн тенге. Фирма уже доплатила налог в размере 20 млн тенге. Теперь ей грозит и штраф на еще 15 млн тенге.

В ответ на претензии в департаменте госдоходов подчеркивают, что не они были инициаторами предъявления исков к этой категории предприятий. Ссылаются на полученные акты прокурорского реагирования.

«Во избежание массового привлечения предпринимателей мы решили привлечь по одному субъекту. То есть если судебная практика будет отрицательная, то да, вопросов не возникает. Но, если все-таки прецедент имеется, мы, как госорган, обязаны привлекать. В силу сложившегося положения мы повторно не массово, а только по одному субъекту решили привлечь к ответственности. Ждем этой практики и что нам скажет областной суд», – прокомментировал ситуацию заместитель департамента госдоходов Костанайской области Сатжан Узакбаев.

Представитель департамента госдоходов не смог сказать, были ли опротестованы хоть одним из подразделений ведомства прокурорские предписания. Со стороны прокуратуры области, как вышестоящего органа, имеющего право отменить, отозвать или изменить акт прокурорского реагирования, также не было предпринято шагов по исправлению ситуации.

В прокуратуре Костанайской области отметили, что в актах прокурорского реагирования, направленных в органы госдоходов, лишь указали на фактическое наличие признаков правонарушения. А вот давать оценку тому, насколько правомерно применение в данном случае статьи 278 Кодекса об административных правонарушениях к предпринимателям, проигравшим иски по признанию сделок с контрагентами недействительными, они не могут. Ссылаются на наличие судебных решений. В качестве рекомендаций они посоветовали в суде оспаривать законность составления госорганами протоколов по ст. 278 Административного кодекса РК.

Вместе с тем предприниматели не уверены, что походы в суд дадут результат.

Рудненское ТОО «Трансремвагон» также было оштрафовано по статье 278 Адмкодекса после проигрыша иска по признанию сделки недействительной. Попытки опротестовать в суде решение органов госдоходов пока безуспешны. По словам представителя компании Владимира Матвеева, на местном уровне суды они проиграли. Теперь готовят ходатайство и в судебную коллегию Верховного суда Казахстана.

В Совете по защите прав предпринимателей Костанайской области, изучая возникшую проблему, признали, что сложности такого характера возникли лишь у костанайских предпринимателей. В других регионах страны такой карательной практики пока нет.

Вместе с тем в совете приняли решение поднять вопрос на уровне республики и уточнить правовое толкование ситуации.

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