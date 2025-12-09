Руководитель ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата города Костаная» Амир Калимжанов сообщил, что в 2025 году на укрепление материально-технической базы городского спорта было выделено 17,4 млн тенге из местного бюджета.

На эти средства приобрели спортивную форму для команд по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, а также хоккейные гетры и свитера и экипировку для легкоатлетов. Для всех участников финального этапа Областной спартакиады-2025 закуплены спортивные костюмы.

Кроме того, отделом физической культуры и спорта был обновлён спортивный инвентарь: футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, пули для пневматической винтовки, а также кубки, медали и грамоты для награждения победителей и призёров соревнований.

По словам Амира Калимжанова, в этом году в Костанае традиционно прошли крупные массовые мероприятия: зимний фестиваль «Лыжня здоровья – 2025», легкоатлетический пробег «Президентская миля», 41-й полумарафон «ПАМЯТЬ», массовый велопробег среди школьников и родителей, посвящённый Дню защиты детей и месячнику борьбы с наркоманией, легкоатлетический полумарафон «KostanayHalfMarathon», а также спортивные акции в рамках празднования Наурыз мейрамы и Дня города.

Во всех этих мероприятиях, по данным отдела, приняли участие более пяти тысяч человек.

