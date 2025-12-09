USD 514.74 EUR 599.36 RUB 6.71

В Костанае обновили спортивную экипировку и инвентарь

— Сегодня, 10:24
гиря,спорт

pixabay.com

Руководитель ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата города Костаная» Амир Калимжанов сообщил, что в 2025 году на укрепление материально-технической базы городского спорта было выделено 17,4 млн тенге из местного бюджета.

На эти средства приобрели спортивную форму для команд по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, а также хоккейные гетры и свитера и экипировку для легкоатлетов. Для всех участников финального этапа Областной спартакиады-2025 закуплены спортивные костюмы.

Кроме того, отделом физической культуры и спорта был обновлён спортивный инвентарь: футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, пули для пневматической винтовки, а также кубки, медали и грамоты для награждения победителей и призёров соревнований.

По словам Амира Калимжанова, в этом году в Костанае традиционно прошли крупные массовые мероприятия: зимний фестиваль «Лыжня здоровья – 2025», легкоатлетический пробег «Президентская миля», 41-й полумарафон «ПАМЯТЬ», массовый велопробег среди школьников и родителей, посвящённый Дню защиты детей и месячнику борьбы с наркоманией, легкоатлетический полумарафон «KostanayHalfMarathon», а также спортивные акции в рамках празднования Наурыз мейрамы и Дня города.

Во всех этих мероприятиях, по данным отдела, приняли участие более пяти тысяч человек.

 



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.