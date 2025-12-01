В редакцию продолжают поступать обращения костанайцев о стаях бродячих животных в разных частях города. Жители улиц Темирбаева в районе ж/д вокзала и Маяковского сообщают о постоянном присутствии собак во дворах, нападениях на прохожих и страхе у школьников и воспитанников детсадов. По словам горожан, часть животных чипированы и стерилизованы, однако это «не снимает рисков агрессии».

Статистика укусов и масштаб проблемы

По данным санитарно-эпидемиологической службы, с начала года в Костанайской области за медпомощью после укусов животных обратились около 3 400 человек, из них 890 — дети. В сравнении с прошлым годом зафиксирован рост нападений.

ОСВВ: сколько потратили и что сделали

В управлении ветеринарии области сообщили: на программу отлова, стерилизации, вакцинации и возврата (ОСВВ) в 2025 году выделено свыше 124 млн тенге на 4 000 собак. При этом около 500 животных усыпили как представлявших опасность для общества.

Почему отлов остановлен до января

Как пояснили в управлении, бюджетные договоры по ОСВВ действуют до 15 декабря , и дополнительное финансирование в конце календарного года не предусмотрено. Поэтому плановый отлов возобновится в начале 2026 года. Жителей просят сообщать о стаях в акиматы и службу ветеринарии, однако оперативные меры ограничены действующими контрактами.

Самодельные «приюты» во дворах — это нарушение

Во дворах на Маяковского жители обнаружили самовольно установленные будки и регулярную подкормку собак. В управлении напоминают: организация приютов в жилом секторе незаконна. При выявлении подобных фактов рекомендуют обращаться в полицию с заявлением.

Что изменится с 18 января 2026 года

По информации ведомства, вступает в силу норма, по которой полномочия по отлову, временному содержанию, идентификации, стерилизации и вакцинации переходят от управлений ветеринарии к районным и городским акиматам. Именно они будут проводить государственные закупки на эти услуги (через профильные отделы — сельского хозяйства, ЖКХ и др.).

Кроме того, в правительстве находится проект по расширению применения эвтаназии для особо опасных животных — документ на рассмотрении.

Что делать жителям

Сообщать о стаях и агрессии животных в акиматы и службу ветеринарии (указать адрес, время, фото/видео).

При самовольной установке будок и «домашних приютов» во дворах — обращаться в полицию (ст. 407 КоАП).

(ст. 407 КоАП). В случае нападения — незамедлительно обращаться за медпомощью и фиксировать факт происшествия.

Власти заверяют, что о наиболее проблемных точках осведомлены и готовят организационные изменения, которые должны ускорить реагирование на обращения уже с начала 2026 года.

Водителей просят быть осторожнее на республиканских трассах 1 декабря 2025 года на участках республиканских автодорог в Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях местами...

"Более простое". Меню для поминальных обедов утвердили в РК В Казахстане официально утвердили меню для поминальных обедов. Информацию подтвердили в Духовном управление мусульман страны....